15 октября, 12:55
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о поражении аванпоста "Хезболлах"

Как рассказали в армейской пресс-службе, израильские военные вновь открыли артиллерийский огонь по ливанской территории в ответ на запущенные оттуда ранее противотанковые ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные открыли артиллерийский огонь по ливанской территории в ответ на запущенные оттуда ранее противотанковые ракеты. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Вслед за первоначальным сообщением о пуске противотанковой ракеты в сторону военного поста Армии обороны Израиля военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент отвечают артиллерийским огнем в направлении источника запуска", - говорится в сообщении.

"Кроме того, ранее сегодня был нанесен удар по еще одному военному посту "Хезболлах", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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