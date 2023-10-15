В секторе Газа сообщили о нехватке оборудования для извлечения погибших из-под завалов

Представитель Минздрава Аль-Кудра отметил, что тысячи людей в анклаве находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели в секторе Газа не могут извлечь из-под завалов тела погибших в результате израильских обстрелов жилых кварталов из-за нехватки специального оборудования. Об этом сообщил телеканалу Al-Ghad представитель ведомства Ашраф аль-Кудра.

"Минздрав не может извлечь тела погибших в результате израильских ударов по жилым кварталам, которые лежат там уже неделю. Существует проблема с получением оборудования, - сказал он. - Разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения сектора Газа".

Аль-Кудра подчеркнул, что тысячи людей в анклаве находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. При этом нагрузка на систему здравоохранения настолько велика, что она не в состоянии охватить все районы, особенно с учетом нападений на бригады скорой помощи со стороны Израиля.

По последней информации Минздрава Газы, число жертв израильских бомбардировок в анклаве превысило 2,3 тыс., свыше 9 тыс. человек получили ранения. По данным ООН, было разрушено более 1,3 тыс. зданий, в которых находилось свыше 5,5 тыс. единиц жилья, еще 3,7 тыс. сооружений сильно повреждены.