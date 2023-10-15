15 октября, 13:04
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы попросил мировое сообщество направить бригады медиков всех специальностей

В ведомстве отметили, что в палестинском анклаве медицинские сотрудники погибли или были вынуждены покинуть свои дома

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Минздрав сектора Газа обратился к мировому сообществу с призывом направить в анклав бригады медиков всех специальностей для спасения жизней получивших ранения в результате израильских обстрелов палестинцев. Соответствующую просьбу министерство опубликовало на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Минздрав обращается к странам мира со срочным сигналом бедствия с просьбой направить добровольные бригады врачей всех специальностей для спасения жизней раненных в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа, где медицинские сотрудники погибли или были вынуждены покинуть свои дома". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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