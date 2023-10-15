15 октября, 13:10,
обновлено 15 октября, 13:30
Палестино-израильский конфликт

JPost: Израиль завершает эвакуацию 30-тысячного Сдерота у границы с Газой

Мэр города Алон Давиди сообщил, что государство оплатит пребывание жителей в гостиницах в течение по меньшей мере всей следующей недели

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Эвакуация населения израильского города Сдерот, расположенного у границы с сектром Газа, подходит концу, большая часть из 30 тыс. жителей покинула город, который уже неделю находится под постоянными ракетными обстрелами со стороны палестинского анклава.

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Мэр Сдерота Алон Давиди сообщил, что государство оплатит пребывание жителей города в гостиницах в течение по меньшей мере всей следующей недели. "Мы продолжим работать, чтобы получить больше финансирования, дабы облегчить пребывание жителей за пределами города во время войны", - заявил градоначальник, слова которого приводит газета The Jerusalem Post.

Сдерот расположен на юге Израиля, расстояние от его центра до границы с сектором Газа по прямой составляет порядка 3 км. Это ближайший к анклаву израильский город. Он постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны Газы, только в течение дня, по данным The Jerusalem Post, один из снарядов попал в жилой дом, что привело к пожару. При этом о пострадавших сообщений не поступало. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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