JPost: Израиль завершает эвакуацию 30-тысячного Сдерота у границы с Газой

Мэр города Алон Давиди сообщил, что государство оплатит пребывание жителей в гостиницах в течение по меньшей мере всей следующей недели

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Эвакуация населения израильского города Сдерот, расположенного у границы с сектром Газа, подходит концу, большая часть из 30 тыс. жителей покинула город, который уже неделю находится под постоянными ракетными обстрелами со стороны палестинского анклава.

Мэр Сдерота Алон Давиди сообщил, что государство оплатит пребывание жителей города в гостиницах в течение по меньшей мере всей следующей недели. "Мы продолжим работать, чтобы получить больше финансирования, дабы облегчить пребывание жителей за пределами города во время войны", - заявил градоначальник, слова которого приводит газета The Jerusalem Post.

Сдерот расположен на юге Израиля, расстояние от его центра до границы с сектором Газа по прямой составляет порядка 3 км. Это ближайший к анклаву израильский город. Он постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны Газы, только в течение дня, по данным The Jerusalem Post, один из снарядов попал в жилой дом, что привело к пожару. При этом о пострадавших сообщений не поступало.