В ФРГ предупредили о растущей опасности нападений на еврейские и израильские учреждения

Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер рассказал, что некоторые палестинцы открыто призывают к "Хрустальной ночи 2.0"

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер предупредил о растущей опасности нападений на еврейские и израильские учреждения в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Некоторые палестинцы, по его словам, открыто призывают к "Хрустальной ночи 2.0".

"Радикально настроенные сторонники [ХАМАС] в этой стране больше не могут ограничиваться демонстрациями, разжиганием ненависти и отдельными физическими нападениями, но потенциально могут совершать конкретные нападения на еврейские и израильские учреждения и людей", - заявил Крамер в интервью газете Handelsblatt. Антиеврейские лозунги с призывами к расправам, по его утверждению, приобретают все большую популярность среду ненавистников евреев в арабском мире в свете событий на Ближнем Востоке. Кроме того, как полагает Крамер, под влиянием террора ХАМАС "возможны новые и более интенсивные действия других исламистов, которые не отказались от своей борьбы с Западом".

"Германия открыто рассматривается там как враг мусульман", - констатировал он. Крамер подчеркнул, что ХАМАС теперь вновь призывает к открытому насилию против евреев, еврейских ресторанов, магазинов и синагог во всех частях мира. "Некоторые палестинцы открыто и нагло призывают к своего рода "Хрустальной ночи 2.0", - указал он.

В то же время глава ведомства по защите конституции не исключил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта внутриполитическая ситуация в Германии продолжит накаляться. "Внутриполитическая ситуация, безусловно, будет продолжать накаляться, по крайней мере, с двух сторон, которые с радостью злоупотребляют нынешней ситуацией. Те, кто хочет снова обострить конфликт на Ближнем Востоке, в том числе на улицах Германии, и другие, кто может небрежно продемонстрировать свой классический антисемитизм в отношении предполагаемого агрессора Израиля", - пояснил он. Вместе с тем, по его мнению, существует риск того, что все мусульмане и мигранты в Германии будут привлечены к совместной ответственности за террор ХАМАС со стороны определенных политических сил, чтобы еще больше разжечь существующую ксенофобию в нынешних дебатах о миграции.

Крамер также допустил возможность обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Конечно, возможна эскалация ситуации на Ближнем Востоке до открытой войны на нескольких фронтах с участием Ирана, Ливана или Сирии", - резюмировал он. Причем глава ведомства по защите конституции Тюрингии утверждал, что это может сыграть на руку России, особенно, если кризис негативно скажется на поставках энергоресурсов и ценах на энергоносители в Европе. "Кроме того, основное внимание западной военной помощи Украине может переместиться в Израиль из-за нехватки потенциала", - заключил он.