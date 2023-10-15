США считают, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению и продовольствию

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с неимеющими связей с ХАМАС палестинцами "следует обращаться так же, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Власти США считают, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

"Как сказал президент [США Джо] Байден, с палестинцами, не имеющими никаких связей с ХАМАС, следует обращаться так же, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте, а это означает, что они должны иметь доступ к еде, воде и лекарствам", - сказал он.