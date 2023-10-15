15 октября, 13:31,
обновлено 15 октября, 13:50
Палестино-израильский конфликт

США считают реальным риск эскалации на северной границе Израиля

В Белом доме призвали все государства и группы не вмешиваться в конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена видит реальный риск эскалации ближневосточного конфликта на северной границе Израиля и призывает все государства и группы не вмешиваться. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы видим реальный риск эскалации на северной границе, именно поэтому президент Байден четко и настойчиво сказал, что ни одно государство или группа не должны пользоваться ситуацией для извлечения собственной выгоды или вести к эскалации конфликта", - сказал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильСалливан, Джейк
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