Армия Израиля зафиксировала запуск девяти ракет со стороны Ливана

По данным армейской пресс-службы, пять из них перехватили силы ПВО

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали пуск девяти ракет со стороны Ливана, пять из них были перехвачены силами ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщениями о сиренах, прозвучавших в северной части Израиля: девять ракеты были запущены из Ливана по израильской территории. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили пять ракет в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Армия Израиля в настоящий момент наносит ответные удары по источнику огня, добавили в пресс-службе.

Как сообщил телеканал Al Jadeed, боевики, действующие на юге Ливана, подвергли ракетному обстрелу израильские населенные пункты в Западной Галилее. В том числе, совершены атаки на поселения Нахария, Шломи и Ханита, по которым выпущено около 10 ракет, о последствиях ударов сведений не приводится.

Пока ни палестинские боевики из лагеря беженцев Рашидия, ни вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" не взяли на себя ответственности за обстрел.