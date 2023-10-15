Белый дом оставил за Израилем право определять дату начала и масштабы наземной операции

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал целью этой операции обеспечение безопасности израильского государства и еврейского народа

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Вашингтон не берется говорить о сроках начала наземной операции Израиля, которая должна гарантировать, что радикальное движение ХАМАС больше не будет представлять угрозы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"ЦАХАЛ <...> определяет сроки, определяет масштаб и природу этой операции, не мне говорить об этом. Я могу сказать, что мы находимся с ними в постоянном контакте, чтобы лучше понимать их планы, но я не могу предоставить вам сроков или деталей операции", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос о цели наземной операции Израиля, Салливан ответил, что в широком смысле она должна "обеспечить безопасность Израиля и еврейского народа". "В более узком смысле цель - уничтожить колоссальную террористическую инфраструктуру, избавиться от террористической угрозы со стороны ХАМАС", - добавил он.