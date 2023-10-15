Президент Египта считает действия Израиля равносильными коллективному наказанию

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что они выходят за рамки права еврейского государства на самооборону

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Ответ Израиля на действия палестинской группировки ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону и равнозначен коллективному наказанию. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Каир с официальным визитом.

"Реакция Израиля превышает право на самооборону и приравнивается к коллективному наказанию", - приводит телеканал Al Arabiya слова египетского лидера. Он также подчеркнул необходимость "облегчить доставку помощи в сектор Газа" и заявил, что "задержка в решении палестинского вопроса приведет к увеличению числа жертв". Президент Египта отметил, что "в результате неоднократных витков эскалации в секторе Газа были убиты 12 500 палестинцев.

Ас-Сиси заверил Блинкена, что Египет "прилагает усилия для сдерживания ситуации в Газе и обеспечения того, чтобы другие стороны не вступали в конфликт".

Госсекретарь со своей стороны указал на "необходимость работать сообща для преодоления нынешнего кризиса". Он подчеркнул, что "палестинцы должны пользоваться своими правами, но не в соответствии с подходом ХАМАС".

Госсекретарь США прибыл в Каир в рамках ближневосточного турне. На фоне обострения палестино-израильского конфликта он отправился в поездку, которая охватывает почти всех ключевых игроков региона, и уже посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Ожидается, что в понедельник Блинкен вернется в Израиль для дальнейших консультаций.