Глава ведомства Йоргос Герапетритис ранее в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном "выразил соболезнования в связи с жертвами террористических нападений ХАМАС и подтвердил категорическое осуждение любого террористического акта и бесчеловечного обращения"

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. МИД Греции рекомендовал гражданам не ездить в Израиль, Ливан и на палестинские земли. Об этом сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Мы советуем гражданам Греции избегать, за исключением случаев крайней необходимости, поездок в Израиль, на палестинские территории и в Ливан", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба МИД, министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис ранее в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном "выразил соболезнования в связи с жертвами террористических нападений [движения] ХАМАС и подтвердил категорическое осуждение Грецией любого террористического акта и бесчеловечного обращения". "Министр иностранных дел также подчеркнул позицию Греции о необходимости гуманитарной защиты мирного населения", - отметили в ведомстве.