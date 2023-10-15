В США заявили, что консультации между Израилем и Саудовской Аравией не приостановились

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что основные усилия и акцент с дипломатической точки зрения Соединенных Штатов сейчас сосредоточены на палестино-израильском конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что консультации о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией формально не приостановились. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.

"Нет какой-то формальной паузы <...>. Я бы просто сказал, что основные усилия и акцент с дипломатической точки зрения Соединенных Штатов сегодня сосредоточены на текущей ситуации [палестино-израильском конфликте]", - сказал он, отвечая на вопрос продолжаются ли сейчас переговоры между Израилем и Саудовской Аравией.

Салливан также добавил, что Вашингтон в качестве долгосрочной цели рассматривает "создание более мирного и более интегрированного региона Ближнего Востока, в том числе посредством нормализации отношений" между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что власти Саудовской Аравии приостановили нормализацию отношений с Израилем. По словам одного из источников, пока переговоры не могут быть продолжены. Когда они возобновятся, вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо отдать больший приоритет.

Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон на этой неделе потребовал от Эр-Рияда выступить с осуждением действий ХАМАС, однако министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался.