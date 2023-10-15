Белый дом не исключил задействования ВС США в Газе для освобождения американцев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что у Вашингтона "нет каких-либо планов или намерений" отправлять американские войска для участия в палестино-израильском конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американские войска могут быть задействованы в секторе Газа для освобождения сограждан, находящихся в заложниках. Вероятность такого развития событий не исключил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой", - сказал он на вопрос ведущей о том, полностью ли исключает ли Белый дом задействование сухопутных подразделений ВС США в секторе Газа.

Вместе с тем Кирби отметил, что у Белого дома "нет каких-либо планов или намерений" отправлять американские войска для участия в палестино-израильском конфликте. Он также указал, что администрация президента США Джо Байдена "работает ежечасно" над вопросом американских заложников в секторе Газа. "Это наиглавнейший приоритет президента, нет ничего более важного для него, чем безопасность и защита американцев, которых удерживают в заложниках за рубежом. И мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с семьями", - добавил Кирби.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США готовят к возможному развертыванию близ Израиля 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты, который состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает CNN, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля Bataan.