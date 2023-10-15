Порядка 160 граждан ФРГ вывезли из Израиля самолетами Бундесвера

В заявлении МИД и Минобороны Германии уточняется, что при необходимости могут быть организованы дополнительные рейсы ВВС

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Около 160 граждан Германии были вывезены из Израиля самолетами Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны ФРГ.

"Вчера, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Бундесвер начал вывоз граждан из Израиля в тесной координации с Министерством иностранных дел. Это является дополнением к специальным рейсам, организованным МИД в последние дни", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что рейсы вылетели в течение последних 24 часов. "На данный момент в Германию на трех самолетах ВВС доставлено около 160 человек, желавших покинуть страну", - констатировали в министерствах.

Вместе с тем уточняется, что при необходимости могут быть организованы дополнительные рейсы ВВС. "Если ситуация ухудшится, Бундесвер также готов к операции по военной эвакуации. Для этого будут приняты дальнейшие подготовительные меры", - подчеркивается в заявлении. Кризисный штаб также решил усилить группы кризисной поддержки, уже действующие в регионе, резюмировали в ведомствах.

Ранее МИД ФРГ на фоне эскалации палестино-израильского конфликта настоятельно призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан. Агентство DPA писало, что порядка 2,8 тыс. граждан Германии и членов их семей уже выехали из Израиля после обострения ситуации вокруг сектора Газа.