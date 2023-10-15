15 октября, 14:02,
обновлено 15 октября, 14:19
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" подбили два израильских танка и бронетранспортер на границе с Ливаном

В заявлении группировки говорится, что в рядах войск Израиля есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Отряд вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провел операцию против казармы израильских военнослужащих в Ханите у границы с Ливаном.

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Как сообщил телеканал Al Jadeed, в ходе атаки были подбиты два танка и один бронетранспортер. Как утверждается в заявлении "Хезболлах", переданном телеканалом, в рядах израильских войск есть убитые и раненые.

Ранее с юга Ливана были выпущены около 20 реактивных снарядов в сторону еврейских поселений Нахария и Шломи. Ответственность за эту вылазку взяли на себя "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама", принадлежащие движению ХАМАС. О последствиях ударов сведений не приводится. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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