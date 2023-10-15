Глава МИД Южной Кореи поднялся на борт авианосца США в Пусане

Пак Чин заявил, что визит судна является убедительной демонстрацией крепкого сотрудничества между двумя странами в области безопасности

СЕУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Чин посетил американский атомный авианосец Ronald Reagan, который вместе со своей Пятой авианосной группой 12 октября прибыл в Пусан. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

"На фоне совершенствования ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи и того, что она приобретает все более открытый характер, визит авианосца - убедительная демонстрация крепкого сотрудничества между Южной Кореей и США в области безопасности, цель которого - мир и стабильность в регионе, включая безопасность Корейского полуострова", - сказал министр.

"Учащение постоянного видимого присутствия стратегических средств США позволит значительно укрепить военный союз Республики Корея и США", - добавил Пак Чин. Командующий американской авианосной группой провел экскурсию для министра на своем флагмане.

Авианосец прибыл в Пусан 12 октября, он будет находиться там до 16 октября. Южнокорейская сторона заявляла о дружеских обменах, включая спортивные мероприятия, по случаю 70-летия альянса в ходе визита. 9 и 10 октября Ronald Reagan принял участие в совместных учениях с Японией и Республикой Корея в международных водах к югу от Корейского полуострова. В его авианосную группу входят оснащенные системой Aegis эсминец Shoup и крейсер Antietam, а также крейсер Robert Smalls.

В Пхеньяне ранее заявляли, что планируют осуществить третью попытку запуска своего первого разведывательного спутника в октябре. 6 сентября в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Он заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины ядерным вооружением.