В США допустили, что Иран может вмешаться в палестино-израильский конфликт

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Администрация США допускает возможность того, что Иран попытается каким-то образом вмешаться в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

"У нас нет каких-либо новых разведывательных данных относительно того, что угроза сегодня иная, нежели вчера, - сказал он, отвечая на вопрос о наличии опасности для Израиля со стороны Ирана. - Вчера угроза была реальной. Сегодня угроза реальна. Есть риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно, вмешательства Ирана. Это риск".

"Мы обеспокоены по поводу подконтрольных сил. Есть ливанская "Хезболлах", подконтрольная Ирану", - добавил Салливан. "В последние несколько дней мы видели стычки на северной границе, которые лишь подчеркивают наличие риска эскалации. Но, конечно, мы не можем исключать того, что Иран решит вмешаться напрямую в каком-то виде. Нам нужно готовиться к любому возможному развитию событий", - подчеркнул он.

По словам Салливана, именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море. Как он добавил, Вашингтон стремится "дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации".