Самолеты ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в армейской пресс-службе, израильских военных обстреляли в этом районе, они отвечают огнем на поражение

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские самолеты наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

"Получено сообщение о стрельбе по военнослужащим Армии обороны Израиля в районе границы с Ливаном. Военнослужащие Армии обороны Израиля, находящиеся в этом районы, отвечают огнем на поражение", - сообщили в пресс-службе.