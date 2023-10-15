15 октября, 14:26,
обновлено 15 октября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

Самолеты ВВС Израиля наносят удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в армейской пресс-службе, израильских военных обстреляли в этом районе, они отвечают огнем на поражение

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские самолеты наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Истребители Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

"Получено сообщение о стрельбе по военнослужащим Армии обороны Израиля в районе границы с Ливаном. Военнослужащие Армии обороны Израиля, находящиеся в этом районы, отвечают огнем на поражение", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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