15 октября, 14:33
Палестино-израильский конфликт

В США сообщили, что сенаторы отправятся в Израиль и Саудовскую Аравию в ближайшие дни

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм отметил, что стремление к миру и нормализации между двумя странами продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Группа сенаторов США в ближайшие дни отправится в Саудовскую Аравию и Израиль для поддержки переговоров о нормализации отношений между ближневосточными странами. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

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"Я отправлюсь в Саудовскую Аравию и Израиль в ближайшие дни с группой сенаторов. Стремление к миру и нормализации между Саудовской Аравией и Израилем продолжается, есть желание обеих сторон продвинуться в рамках усилий по нормализации отношений", - заявил Грэм в эфире телеканала NBC News.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что консультации о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией формально не приостановились. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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