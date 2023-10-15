В США сообщили, что сенаторы отправятся в Израиль и Саудовскую Аравию в ближайшие дни

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм отметил, что стремление к миру и нормализации между двумя странами продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Группа сенаторов США в ближайшие дни отправится в Саудовскую Аравию и Израиль для поддержки переговоров о нормализации отношений между ближневосточными странами. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

"Я отправлюсь в Саудовскую Аравию и Израиль в ближайшие дни с группой сенаторов. Стремление к миру и нормализации между Саудовской Аравией и Израилем продолжается, есть желание обеих сторон продвинуться в рамках усилий по нормализации отношений", - заявил Грэм в эфире телеканала NBC News.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что консультации о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией формально не приостановились.