15 октября, 14:36
Палестино-израильский конфликт

МИД КНР призвал гарантировать базовые условия существования жителям Газы

Глава ведомства Ван И отметил, что право на самооборону должно осуществляться в соответствии с международным гуманитарным правом

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Население сектора Газа должно быть обеспечено всем необходимым для выживания на фоне развивающегося гуманитарного кризиса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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"Населению Газы необходимо гарантировать самые базовые условия для жизни и как можно скорее открыть каналы гуманитарной помощи", - цитирует Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что право на самооборону должно осуществляться в соответствии с международным гуманитарным правом. По словам министра, стороны израильско-палестинского конфликта должны проявить сдержанность, немедленно прекратить боевые действия и стремиться к диалогу.

Ван И напомнил позицию Китая по палестинскому вопросу, указав на необходимость реализации формулы двух независимых государств.

"Китай продолжит оказывать экстренную гуманитарную помощь сектору Газа через ООН и двусторонние каналы", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаТурцияКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан ИФидан, Хакан
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