В водах Болгарии начались военно-морские учения "Бриз - 2023" с международным участием

Они продлятся до 22 октября

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. 27-е учения Военно-морских сил Болгарии "Бриз - 2023" пройдут у берегов республики с участием представителей 12 стран, кораблей Болгарии и Румынии. Об этом на пресс-конференции в Варне сообщил командир ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов, информирует газета "24 часа".

"В целях учений серии "Бриз" на первом месте всегда было стремление обеспечить единство и доверие с нашими партнерами и союзниками по НАТО. Это включает повышение оперативной совместимости, в том числе через совместное выполнение действий на море и на суше не только в рамках совместной операции, но и с участием правительственных и неправительственных организаций", - сообщил Михайлов. Он дополнил, что сложная обстановка в Черном море не позволяет принимать участие в учениях иностранным кораблям, исключая Румынию, поэтому Франция, США и Турция будут представлены авиацией, а от остальных семи стран в штаб учений включены официальные представители.

Учения "Бриз - 2023" продлятся в территориальных водах Болгарии до 22 октября.