В Израиле заявили, что возобновление подачи воды в сектор Газа было согласовано с США

Это решение согласовали израильский премьер Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден, сообщил министр энергетики страны Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что возобновление водоснабжения на юге сектора Газа было согласовано между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом.

"Решение возобновить подачу воды в определенной точке для жителей южного района сектора Газа было согласовано между премьер-министром Нетаньяху и президентом Байденом, оно соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентные меры по блокированию сектора Газа <...>, пока не будет уничтожен ХАМАС", - приводит его заявление радиостанция Kan.

Ранее телеканал Sky News - Arabia сообщал о том, что Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа.

В воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором призвала жителей Газы "направиться на юг" анклава в целях безопасности. Армия также сообщила, что не будет вести обстрелы по маршруту эвакуации с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск).