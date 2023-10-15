Байден заявил о возможностях США для одновременной поддержки Украины и Израиля

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон также сможет обеспечивать "международную безопасность"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что Соединенные Штаты могут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать "международную безопасность".

"Ради бога, мы, Соединенные Штаты Америки, самая мощная страна <...> в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом", - заявил он в интервью журналистам телеканала CBS, выдержки из которого были показаны в эфире, отвечая на вопрос, верно ли, что США не смогут "одновременно справиться" с конфликтом на Украине и с обострением палестино-израильского конфликта. "У нас есть возможности сделать это. И у нас есть обязательства сделать это", - подчеркнул американский лидер.

"Если не мы, то кто?" - добавил он. Байден выступил с утверждением, что США являются незаменимым государством.