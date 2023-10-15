ЕС призвал срочно возобновить ближневосточный мирный процесс

В Европейском совете также потребовали взаимодействия с "законными властями Палестинской автономии", чтобы не допустить дальнейшей эскалации

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. ЕС призвал все стороны конфликта в Израиле возобновить ближневосточный мирный процесс на основании принципа двух государств, а также взаимодействовать с "законными властями Палестинской автономии", чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Европейского совета, который объединяет глав государств и правительств ЕС.

"Мы привержены достижению состоятельного и продолжительного мира на основании принципа двух государств путем возобновления ближневосточного мирного процесса. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с властями Палестинской автономии, с региональными и международными партнерами, которые могут сыграть позитивную роль, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - говорится в документе.

В остальном заявление повторяет все предыдущие заявления ЕС: в нем выражается осуждение нападения на Израиль, требование к ХАМАС немедленно освободить всех заложников, подтверждается право Израиля на самооборону, необходимость защиты населения Газы и предоставления ему гуманитарной помощи.