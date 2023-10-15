СМИ сообщили о гибели не менее восьми украинских наемников при столкновениях с ВС Судана

По данным портала Al Mashhad, причиной стала поддержка украинцами бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля, в то время как суданская армия выступила против действий еврейского государства

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь наемников с Украины погибли в ходе боестолкновений с военнослужащими армии Судана. Об этом сообщил йеменский новостной портал Al Mashhad со ссылкой на пользователей социальных сетей.

Как пишет портал, столкновения суданских военных с украинскими наемниками начались после того, как последние поддержали бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля, в то время как суданская армия выступила против действий еврейского государства. В ходе перестрелки погибли по меньшей мере восемь украинцев и 10 суданских военных, еще несколько солдат получил ранения. Al Mashhad отмечает, что этот инцидент выявил нахождение украинских наемников на авиабазе Вади-Сидна в городе Омдурман, несмотря на утверждения Запада о том, что они были переброшены вглубь Судана после выполнения своей миссии.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие конфликта.