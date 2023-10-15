В Рабате прошла многотысячная манифестация солидарности с народом Палестины

Марокканцы разных возрастов с транспарантами, национальными и палестинскими флагами в руках устроили шествия на пространстве от ворот Баб-эль-Хад и входа на городской рынок до здания парламента и центрального вокзала, которые расположены на проспекте Мухаммеда V

РАБАТ, 15 октября. /ТАСС/. Многотысячная уличная манифестация в знак солидарности с народом Палестины прошла днем в Рабате.

Мирная акция, организованная по призыву Национальной группы действия в поддержку Палестины, состоялась на фоне резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, ударов израильской армии по сектору Газа, жертвами которых стали сотни мирных граждан.

Марокканцы разных возрастов с транспарантами, национальными и палестинскими флагами в руках устроили шествия на пространстве от ворот Баб-эль-Хад и входа на городской рынок до здания парламента и центрального вокзала, которые расположены на проспекте Мухаммеда V.

Среди нескольких десятков тысяч участников манифестации были представители разных политических сил, в том числе исламисты из Партии справедливости и развития, движения "Аль-Адль валь Ихсан", а также активисты сил левого толка, включая Объединенную социалистическую партию. Манифестанты осудили "убийства Израилем безоружных палестинцев" и выразили "поддержку палестинскому народу, который борется за свои законные права".

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.