В Праге проходит митинг в поддержку Палестины

В нем принимают участие около 70 активистов

ПРАГА, 15 октября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Палестины и против ответных действий Израиля на нападения боевиков радикального движения ХАМАС проходит на Вацлавской площади в центре Праги. В нем принимают участие около 70 активистов, среди которых преобладают представители палестинской общины, сообщил журналистам представитель мэрии столицы Вит Гофман.

"Десятки полицейских наблюдают за порядком [на митинге] в связи с рисками, исходящими от этой акции", - сказал Гофман. Пресс-секретарь столичной полиции Ян Данек подчеркнул, что власти запретят митинг, если он выльется в акцию радикалов. Представители организовавшей митинг гражданской инициативы "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке" заявили, что дистанцируются "от ХАМАС и терроризма". Они призвали чешские власти приложить усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Митингующие принесли на Вацлавскую площадь флаги Палестины и плакаты с надписями на английском и чешском языках: "Свобода Палестине!", "Стоп резне!". Выступившие на митинге ораторы раскритиковали действия израильских властей. "Требуем немедленного прекращения бомбардировок сектора Газа, а также чтобы чешское правительство не поддерживало Израиль в проведении ответных атак [на сектор Газа], которые обернутся только тысячами новых смертей и разорением [сектора Газа]", - говорится в распространенном среди журналистов пресс-релизе организаторов акции.

Чешская полиция в социальной сети Х (бывший Twitter) проинформировала, что учитывает "международный контекст" при оценке ситуации в сфере безопасности в стране. Правоохранители подчеркнули, что принимают "профилактические меры по охране [находящихся в республике] объектов и памятников культуры еврейского народа".

После проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в Чехии прошли акции в знак солидарности с еврейским государством, собравшие в десятки раз больше участников, чем митинг в поддержку Палестины в центре столицы. Руководители Чешской Республики резко осудили действия ХАМАС, к ним присоединился бывший президент страны Милош Земан.