Постпред Израиля обвинил замгенсека ООН в "двойных стандартах" и "намеренной слепоте"

Гилад Эрдан заявил, что эта "слепота перед фактами сыграла ключевую роль в создании машины террора, которой сегодня является Газа"

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в "двойных стандартах" и "намеренной слепоте", которая привела к превращению сектора Газа в "машину террора".

"Ваша намеренная слепота перед фактами сыграла ключевую роль в создании машины террора, которой сегодня является Газа <...>. Если вы, как глава гуманитарного агентства, действительно хотите, чтобы страдания всех сторон прекратились, начните с призыва к ХАМАС освободить всех заложников", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). Таким образом он прокомментировал опубликованный ранее пост Гриффитса, в котором он написал, что над сектором Газа, который остался "без воды, электричества, еды и медикаментов", "навис призрак смерти".

Эрдан в ответ заявил, что тысячи израильтян были убиты и искалечены в результате атаки ХАМАС и еще десятки тысяч пострадают, если "эта жестокая террористическая группировка не будет уничтожена". "Вы с луны упали? - задался вопросом Эрдан. - Ваши двойные стандарты не знают границ".