15 октября, 17:10,
обновлено 15 октября, 17:36
Палестино-израильский конфликт

Источник сообщил, что Фидан и Блинкен обсудили палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США также рассмотрели ситуацию в Газе

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел по просьбе американской стороны телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"В ходе беседы обсуждались последние события в зоне палестино-израильского конфликта, а также гуманитарная ситуация в Газе. Оба министра поделились впечатлениями от своих визитов в регион. Министры также обсудили вопросы расширения НАТО", - сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

Фидан в последние дни посетил Египет, где провел переговоры с египетским и германским коллегами. Блинкен побывал на Бахрейне, в Египте, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. 

Теги:
СШАТурцияПалестино-израильский конфликтБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
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