В ООН заявили, что ракета упала у штаба миротворцев организации в Ливане

По словам официального представителя ВСООНЛ Андреа Тененти, никто не пострадал

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Одна из ракет, выпущенных из зоны палестино-израильского конфликта, упала на территории штаба Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в Эн-Накуре. Об этом говорится в заявлении официального представителя ВСООНЛ Андреа Тененти, размещенном в социальной сети X (ранее Twitter).

"Снаряд упал, когда миротворцы не находились в убежищах, - указал он. - К счастью, никто не пострадал".

По словам Тененти, командование "голубых касок" продолжает активно взаимодействовать с ливанскими и израильскими властями с целью снижения военной напряженности. "К сожалению, несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается, - отметил он. - Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить миротворцам помочь найти решение".

Тененти напомнил, что нападение на гражданских лиц или персонал ООН является нарушением международного права, которое может быть приравнено к военным преступлениям.

По сведениям новостного портала Al Nashra, обломки ракеты упали рядом с казармами индонезийского континента. Пока не ясно, была ли она запущена палестинскими боевиками при обстреле еврейских поселений или это израильская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса при защите воздушного пространства.