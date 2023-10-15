В Газе заявили, что свыше 1 тыс. человек могут находиться под обломками зданий

По информации службы гражданской обороны, здания обрушились в результате израильских обстрелов

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате израильских обстрелов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны.

"Свыше 1 тыс. человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа", - говорится в ее заявлении.

Согласно информации службы гражданской обороны анклава, размещенной в Telegram-канале, спасательные работы в жилых кварталах, попавших под обстрелы, продолжаются.

Ранее официальный представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра сообщил, спасатели в секторе Газа не могут извлечь из-под обломков тела погибших в результате бомбардировок из-за нехватки специального оборудования.

По данным ООН, в секторе Газа было разрушено более 1,3 тыс. зданий, в которых находилось свыше 5,5 тыс. единиц жилья, еще 3,7 тыс. сооружений сильно повреждены.