СМИ: действующий мэр Афин Бакояннис проиграл выборы сопернику из оппозиционной партии

По информации ERT1, победу одержал Харис Дукас

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. Действующий мэр Афин Костас Бакояннис проиграл выборы своему сопернику Харису Дукасу, которого поддерживает оппозиционная левая партия ПАСОК - Движение перемен. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

После обработки 81,98% бюллетеней, поданных в воскресенье в ходе второго тура муниципальных и региональных выборов, Дукас набирает 55,99% голосов, Бакояннис - 44,01%.

В первом туре, состоявшемся 8 октября, Дукас получил лишь 14,2% голосов. После этого местные СМИ предсказывали Бакояннису, который является племянником премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, почти гарантированную победу во втором туре. Однако последние опросы общественного мнения показали, что Дукас резко увеличил за минувшую неделю популярность среди избирателей. Кроме того, его поддержала часть избирателей, отдавших свои голоса другим кандидатам в первом туре.

Бакояннис уже признал свое поражение на муниципальных выборах. Он подчеркнул, что ответственность за проигрыш лежит исключительно на нем. "Выхожу из мэрии так же, как и вошел, - с высоко поднятой головой", - добавил он. "Некоторое время назад я связался с избранным мэром Афин и передал ему свои теплые поздравления. Я поблагодарил его за очень хорошую избирательную кампанию. Я заверил его, что я и моя команда в его распоряжении для организации передачи дел", - сказал Бакояннис.

Во втором туре выборов избирались главы 6 регионов и 84 муниципалитетов. В первом туре были избраны губернаторы 7 из 13 греческих регионов (столичная область Аттика, Западная Греция, остров Крит, Центральная Греция, Центральная Македония, Эпир, Южные Эгейские острова). В подавляющем большинстве из них победили представители правящей правоцентристской партии "Новая демократия". Повторные выборы касались 6 регионов (Восточная Македония и Фракия, Западная Македония, Ионические острова, полуостров Пелопоннес, Северные Эгейские острова, Фессалия), где ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 8 октября 43% голосов или больше.