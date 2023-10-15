Правозащитники ФРГ заявили об ужасающей ситуации в секторе Газа

Представитель Medico International Цафрир Коэн отметил, что "население Газы не может нести коллективную ответственность за жестокие нападения ХАМАС"

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Правозащитная организация Medico International и католическая организация помощи Misereor, базирующиеся в Германии, предупредили о катастрофических условиях в секторе Газа.

"Нападения, нарушающие международное право, на гражданское население, гражданскую инфраструктуру и медицинские учреждения должны прекратиться", - говорится в совместном заявлении организаций. Объединения работают со службами здравоохранения и правозащитными организациями в секторе Газа. "Из того, что мы слышим от наших партнерских организаций, мы знаем, что ситуация ужасающая", - сказал представитель Medico International Цафрир Коэн. "На глазах мировой общественности мы находимся в эпицентре гуманитарной катастрофы, которая ухудшается с головокружительной скоростью", - добавил он.

При этом отмечается, что система здравоохранения, электро- и водоснабжение в секторе Газа "полностью рухнули", запасы медикаментов, воды и продовольствия почти израсходованы. "Подача воды, топлива и электричества должна быть восстановлена", - заявил исполнительный директор Misereor Пирмин Шпигель. "Население Газы не может нести коллективную ответственность за жестокие нападения ХАМАС", - резюмировал он.