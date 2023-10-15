Подготовка Киевом новых операций и налеты беспилотников ВСУ. События вокруг Украины

Так называемое контрнаступление Киева "провалилось полностью", но на отдельных участках Украина готовит новые наступательные операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские войска, по его словам, находятся в активной обороне и улучшают свое положение по всей линии соприкосновения.

Кроме того, в субботу было полностью восстановлено автомобильное движение по Крымскому мосту, а в ночь на воскресенье Киев попытался атаковать регионы РФ сразу 27 беспилотниками.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Заявления Путина

Так называемое украинское контрнаступление не буксует, оно "провалилось полностью", заявил российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Он при этом отметил, что "на отдельных участках <...> противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции", на что РФ реагирует "соответствующим образом".

Российские войска сейчас ведут "активную оборону" на всей линии соприкосновения и улучшают свое положение практически повсеместно, в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях, рассказал Путин.

В интервью он также отметил, что возможный горячий конфликт России с Западом не будет ограничен рамками специальной военной операции, "это будет совсем другая война".

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток, по оценкам Минобороны РФ, потеряли около 1,55 тыс. человек и 80 единиц техники, следует из сводок российского военного ведомства. По его информации, самые большие потери - почти 600 человек - Киев понес на донецком направлении, тогда как на запорожском он потерял около 90 военных.

Минобороны, в частности, сообщало о боях на территории Харьковской области, в окрестностях Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике, в районе Угледара, а также об отражении атак у населенных пунктов Вербовое и Работино.

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении узла связи радиотехнического подразделения на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и командного пункта 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

Попытки атак беспилотников

Утром в субботу два украинских беспилотника были сбиты над Черным морем у побережья Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заверил, что аэропорт и "все системы" города работают штатно.

В ночь на воскресенье военное ведомство рассказало, что Украина попыталась атаковать российскую территорию сразу 27 беспилотниками. Все они были перехвачены, основная часть - 18 аппаратов - над Курской областью.

Кроме того, министерство в субботу и воскресенье сообщало о уничтожении беспилотников над Белгородской областью. Два из них сбили на подлете к Белгороду, следует из заявлений главы региона Вячеслава Гладкова.

Полное восстановление Крымского моста

Крымский мост полностью восстановлен, движение автомобилей по всем четырем полосам возобновилось на 18 дней раньше, чем планировалось, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мост был поврежден в ночь на 17 июля из-за атаки украинских надводных беспилотников. В результате теракта погибли два человека, пострадал ребенок, а дорожное полотно получило повреждения. Часть автомобильного потока в Крым была перенаправлена по сухопутному коридору через новые регионы.