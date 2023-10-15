МИД Финляндии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок по Ливану

В ведомстве не исключили военных действий на ливанской территории

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок по Ливану, так как в ведомстве не исключают военных действий на ливанской территории.

"Мы призываем избегать ненужных поездок по всему Ливану и вообще любых поездок, особенно в приграничные районы Ливана", - говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

Как указали в МИД Финляндии, "конфликт между ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября 2023 года, усугубляет ситуацию в регионе и значительно усилил напряженность". "Нельзя исключать военных действий Израиля на ливанской территории в случае роста напряженности в регионе", - считает ведомство.

"Ситуация в области безопасности в Ливане может быстро измениться, - предупредил МИД. - Избегайте больших скоплений людей, демонстраций и акций протеста, которые могут быстро перерасти в насилие".