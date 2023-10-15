Макрон в разговоре с Раиси заявил о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке

Президент Франции считает, что Иран "должен сделать все возможное", чтобы не допустить разрастания регионального конфликта

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил о недопустимости эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

"Президент Макрон предупредил президента Раиси о недопустимости эскалации и распространения конфликта, особенно в Ливане, - отмечается в коммюнике. - Иран, с учетом связей с "Хезболлах" и ХАМАС, несет свою долю ответственности".

По мнению французского лидера, Иран "должен сделать все возможное", чтобы не допустить разрастания регионального конфликта.

Макрон также обратил внимание на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. "Франция, в свою очередь, использует свои возможности, чтобы вместе с ООН оказать поддержку гуманитарным операциям в секторе Газа", - отметил глава государства.