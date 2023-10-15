Байден назначил спецпосланника США по гуманитарной ситуации в секторе Газа и всем регионе

Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, должность занял американский дипломат Дэвид Саттерфилд

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американский дипломат Дэвид Саттерфилд назначен спецпосланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и займется ситуацией в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Как следует из документа, американский президент Джо Байден назначил Саттерфилда "специальным посланником США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке", он "возглавит дипломатические усилия Соединенных Штатов по срочному реагированию на гуманитарный кризис в Газе". По словам Блинкена, речь, в частности, идет о "работе по содействию передаче жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и об обеспечении безопасности гражданских лиц во взаимодействии с ООН и партнерами США".

Саттерфилд также будет курировать вопросы, касающиеся "смягчения последствий в гуманитарной сфере, к которым привела террористическая атака [палестинского движения] ХАМАС против Израиля", и поддержки усилий профильных американских ведомств на этом направлении.