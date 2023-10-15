СМИ: в Берлине около 1 тыс. человек участвовали в пропалестинской демонстрации

По информации Tagesspiegel, нескольких человек задержали

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек, несмотря на запрет, приняли участие в пропалестинской демонстрации на Потсдамской площади в центре Берлина, несколько человек были задержаны. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Многие собравшиеся размахивали палестинскими флагами. Некоторые также носили куфию (мужской головной платок, являющийся неотъемлемой частью гардероба арабов). Кроме того, активисты выкрикивали лозунги "Свободная Палестина" и "Аллах Акбар". Также был виден плакат с надписью "Геноцид - это не решение". Полиция неоднократно через громкоговорители призывала собравшихся покинуть площадь.

Для разгона манифестантов на Потсдамскую площадь прибыли около 500 сотрудников правоохранительных органов. По словам представителя полиции, зачинщики акции были взяты под стражу для установления личности. При этом неоднократно происходили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Полиция могла производить аресты только под угрозой применения перцового баллончика. Кроме того, сообщалось об использовании демонстрантами петард.

Правоохранителям удалось разогнать митингующих только вечером. Участники акции разошлись по окрестным улицам небольшими группами.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.