В Израиле сообщили об эвакуации более 600 тыс. палестинцев с севера на юг сектора Газа

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные "действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный ущерб непричастным гражданам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа, расположенного на севере одноименного сектора, в южную часть анклава. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, которого цитирует газета The Times of Israel.

По его словам, военные "действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный ущерб непричастным гражданам".

Хагари также отметил, что армия сосредоточена на борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС и обеспечении безопасности граждан Израиля.