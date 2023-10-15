15 октября, 18:34,
обновлено 15 октября, 18:52
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили об эвакуации более 600 тыс. палестинцев с севера на юг сектора Газа

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные "действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный ущерб непричастным гражданам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа, расположенного на севере одноименного сектора, в южную часть анклава. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, которого цитирует газета The Times of Israel.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

По его словам, военные "действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить минимальный ущерб непричастным гражданам".

Хагари также отметил, что армия сосредоточена на борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС и обеспечении безопасности граждан Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация