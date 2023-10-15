15 октября, 18:39
Палестино-израильский конфликт

Премьер Британии и король Иордании обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

Риши Сунак и Абдалла II согласились с важностью принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с королем Иордании Абдаллой II в Лондоне, стороны обсудили меры по предотвращению эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

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"Они обсудили дипломатические усилия для недопущения дальнейшей эскалации на всем Ближнем Востоке и сотрудничество с региональными лидерами, израильским правительством и Палестинской национальной администрацией. Лидеры также согласились с важностью принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа, в том числе оказавшихся в зоне боевых действий британцев и иорданцев, и предоставления гуманитарной помощи нуждающимся", - сказано в сообщении. 

Теги:
ИорданияПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильСунак, Риши
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