Премьер Британии и король Иордании обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

Риши Сунак и Абдалла II согласились с важностью принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с королем Иордании Абдаллой II в Лондоне, стороны обсудили меры по предотвращению эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Они обсудили дипломатические усилия для недопущения дальнейшей эскалации на всем Ближнем Востоке и сотрудничество с региональными лидерами, израильским правительством и Палестинской национальной администрацией. Лидеры также согласились с важностью принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа, в том числе оказавшихся в зоне боевых действий британцев и иорданцев, и предоставления гуманитарной помощи нуждающимся", - сказано в сообщении.