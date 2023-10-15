В Сенат США внесут резолюцию, позволяющую Вашингтону вести военные действия против Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что она позволит стране вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить иранскую сторону из нефтяного бизнеса

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что намерен внести в верхнюю палату Конгресса США резолюцию, позволяющую Вашингтону совместно с Израилем вести военные действия, чтобы лишить Иран нефтяных доходов.

"Вот мое послание: если "Хезболлах", которая является прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат [Конгресса] Соединенных Штатов, которая позволит США вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса. Иран, если вы будете обострять войну, мы придем за вами", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Его спросили, можно ли воспринимать его заявление как готовность объявить Ирану войну. "Я готов использовать военную силу, чтобы лишить финансирования ХАМАС и "Хезболлах". Сама мысль о том, что Иран узнал об этой операции из газет или телевидения, вызывает смех. 93% денег "Хезболлах" и ХАМАС поступают из Ирана. Вот источник проблемы", - ответил Грэм. Он добавил, что США "должны будут предпринять шаги против Ирана", если "Хезболлах" нападет на Израиль на севере, если ХАМАС начнет убивать заложников или если американские солдаты подвергнутся атаке в Сирии или Ираке. "Если война обострится, нам следует уничтожить возможности Ирана финансировать терроризм в будущем. Это нефтяная экономика, без доходов от нефти они не смогут быть крупнейшим государством - спонсором терроризма. Иран, решение за вами, принимайте его с умом", - заявил законодатель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС США могут войти в Газу для освобождения американцев, находящихся в заложниках.

"Хезболлах" (араб. "Партия Бога") - шиитское исламистское движение в Ливане. Признано террористической организацией в Израиле, США (1997), ЕС (2013), а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств (март 2016 года).

ХАМАС - исламское движение сопротивления. Основано в декабре 1987 года вскоре после начала первой палестинской интифады (палестинского восстания на оккупированных территориях 1987-1993 годов) на базе отделений исламистской организации "Братья-мусульмане", действующей в странах Ближнего Востока с 1930-х годов, и др. организаций. В 1988 году движение было преобразовано в политическую партию. В основу идеологии легла принятая в августе 1998 года Исламская хартия. Целью организации, согласно хартии, является уничтожение Израиля и создание исламского палестинского государства на всей территории, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.