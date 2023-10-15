15 октября, 19:14,
обновлено 15 октября, 19:25

Туск заявил о прекращении эпохи власти в Польше партии Качиньского

Лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции отметил победу демократической оппозиции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), которая руководила страной последние восемь лет, и победе демократической оппозиции.

"Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти", - сказал Туск после оглашения предварительных итогов состоявшихся в республике парламентских выборов. "Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти PiS. Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу", - добавил он.

"Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем", - сказал в свою очередь Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии. 

Теги:
ПольшаТуск, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация