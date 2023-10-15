Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формировании коалиции

Правящая в стране консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" набрала 36,8% голосов

МОСКВА, 15 октября. Три оппозиционных объединения Польши получили по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, бороться с партией власти за право сформировать правительство. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола центра Ipsos, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.

Правящая в Польше уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) набирает 36,8% голосов (200 мандатов), но этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Ее потенциальный партнер по коалиции - националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" - получает 6,2% (12 мандатов), что не изменит ситуацию.

Крупнейшая оппозиционная Гражданская коалиция экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получает 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение "Третий путь" - 13% (30 мандатов), "Левые" - 8,6% (12 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Туск уже заявил о победе объединенной демократической оппозиции.

"Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем", - сказал в свою очередь Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.

Явка, по предварительным данным, составила рекордные 72,9%. На последних выборах в национальный парламент в октябре 2019 года явка в Польше также была рекордной - 61,74%. В 2015 году в выборах поучаствовали 50,9% поляков.

Референдум

Партии Качиньского не удалось также и провести в стране всенародный референдум, посвященный важным общественно-политическим проблемам, на которых PiS построила свою избирательную кампанию. Согласно польским законам, референдум признается состоявшимся, если в нем принимают участие более 50% избирателей. В это воскресенье свой голос на референдуме отдали 40%.

Гражданам предлагалось ответить на четыре вопроса, связанные с продажей госактивов иностранным организациям, повышением пенсионного возраста, заграждением на границе с Белоруссией и приемом нелегальных мигрантов.

Итоги

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник.

Согласно конституции, президент Польши после оглашения официальных результатов выборов должен предоставить право сформировать правительство победившей партии. Предложение по новому кабмину выносится на голосование Сейма. Если у оппозиции будет большинство и партиям удастся договориться, оно будет отклонено.

Тогда президент может предложить парламенту еще одну кандидатуру премьера. Если и эта попытка окажется неудачной, страну ждут досрочные парламентские выборы.