"Хезболлах" сообщила о выведении из строя израильских камер наблюдения у границ с Ливаном

По информации Al Jadeed, вечером бойцы шиитской партии атаковали управляемыми ракетами израильские механизированные патрули в Джель-эль-Аламе, Биркет-Рише, Рамии, Эль-Манаре и Эль-Абаде

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня камеры видеонаблюдения, установленные вдоль заградительной стены на ливано-израильской границе. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на коммюнике шиитской партии. В нем указывается, что выведена из строя видеоаппаратура, которая позволяла израильскому противнику следить за пограничными районами в центральном секторе юга Ливана, напротив еврейского поселения Метула.

В воскресенье вечером бойцы "Хезболлах" атаковали управляемыми ракетами израильские механизированные патрули в Джель-эль-Аламе, Биркет-Рише, Рамии, Эль-Манаре и Эль-Абаде. Телеканал Al Jadeed привел данные израильских источников, согласно которым в ходе этой операции получили ранения восемь солдат, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В ответ израильские вертолеты нанесли удары по огневым точкам на юге Ливана, с которых велся обстрел израильской территории. О потерях в рядах шиитских бойцов сведений не приводится. Однако в коммюнике ливанской армии отмечается, что в результате этих атак получили ранения трое военнослужащих.

Ранее, как сообщило издание The Times of Israel, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе с Ливаном. При этом он признал, что напряженность на севере страны растет. "Если "Хезболлах" выберет военный сценарий, то Ливан заплатит очень высокую цену", - предупредил генерал.