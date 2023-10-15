Премьер Греции пообещал продолжить реформы, несмотря на потерю мэрий Афин и Салоник

Кириакос Мицотакис поздравил всех избранных губернаторов регионов и глав муниципалитетов и заверил, что правительство будет сотрудничать с ними

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал продолжить реформы в стране, несмотря на потерю возглавляемой им правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) постов мэров Афин и Салоник по итогам второго тура муниципальных и региональных выборов.

По итогам обработки 98,79% бюллетеней действующий мэр Афин Костас Бакояннис, племянник Мицотакиса, проиграл выборы Харису Дукасу, которого поддержала оппозиционная левая партия ПАСОК - Движение перемен. Дукас набирает 55,97% голосов, Бакояннис - 44,03%. В городе Салоники независимый кандидат Стелиос Ангелудис, также поддержанный партией ПАСОК - Движение перемен, получает 67,31% голосов, тогда как нынешнему мэру Константиносу Зервасу достается лишь 32,69%. В третьем крупнейшем городе страны - Патрах - нынешний мэр Костас Пелетидис, пользующийся поддержкой Компартии Греции, переизбрался на третий срок с 56,72% голосов, а его оппонент Константинос Сволис из правящей партии получил 43,28%.

Мицотакис признал, что это воскресенье "не особенно удалось "Новой демократии". Однако, по его словам, "правительство должно твердо стоять на ногах и всеми силами бороться за реализацию своей программы реформ". "Для тех, кто спешит праздновать, позвольте мне напомнить, что несколько месяцев назад у нас были общенациональные выборы, на которых сила политических партий была зафиксирована с абсолютной ясностью", - сказал премьер-министр. На парламентских выборах в июне победила "Новая демократия", обеспечив себе большинство в 158 мест из 300 в однопалатном парламенте страны.

Мицотакис поздравил всех избранных губернаторов регионов и глав муниципалитетов и заверил, что правительство будет сотрудничать с ними. "Мы надеемся на плодотворный и продуктивный процесс", - добавил премьер.

Неудача в регионах

Во втором туре избирались главы 6 регионов и 84 муниципалитетов. В первом туре, состоявшемся 8 октября, были избраны губернаторы 7 из 13 греческих регионов (столичная область Аттика, Западная Греция, остров Крит, Центральная Греция, Центральная Македония, Эпир, Южные Эгейские острова). В подавляющем большинстве из них победили представители правящей партии.

Повторные выборы касались шести регионов (Восточная Македония и Фракия, Западная Македония, Ионические острова, полуостров Пелопоннес, Северные Эгейские острова, Фессалия), где ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 8 октября 43% голосов или больше. По итогам обработки 98,42% бюллетеней кандидат от правящей НД (Димитрис Птохос) побеждает только в одном из этих регионов - на полуострове Пелопоннес.

В Восточной Македонии и Фракии, а также в Западной Македонии лидируют независимые кандидаты Христодулос Топсидис и Йоргос Аманатидис, на Ионических островах - покинувший "Новую демократию" независимый кандидат Иоаннис Трепеклис. На Северных Эгейских островах побеждает нынешний губернатор Константинос Мутзурис, сохраняющий своей независимый статус, а в пострадавшей в сентябре от катастрофических наводнений Фессалии - кандидат от левых оппозиционных партий Димитрис Куретас.