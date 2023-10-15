Минск планирует открыть генконсульства в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде

Посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил, что в настоящее время на одно отделение белорусского посольства "приходится 7-10 регионов российских, это очень много"

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Белоруссия планирует в ближайшее время открыть генеральные консульства в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Об этом сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.

"Первые наши три генконсульства - в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге - фактически они уже вот-вот открываются. Одно открыто, и два - на подходе. Следующие три генконсульства мы решили открыть в Калининграде, Владивостоке и в Нижнем Новгороде, это такие важные тоже точки", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Крутой заявил, что Белоруссия планирует все отделения посольства в России перевести в статус генконсульств, при этом удвоив их количество. "Вот такая задача - чтобы у нас было 20 отделений, которые бы охватывали по три-четыре российских региона. Это оптимальная схема с учетом нынешнего уровня наших отношений", - сказал дипломат.

Он сообщил, что в настоящее время на одно отделение белорусского посольства "приходится 7-10 регионов российских, это очень много". При этом посол отметил, что к генконсульствам Белоруссии, которые являются "более статусными" структурами, чем отделения посольства, в России "лучше отношение на местном уровне".

В конце июня начало работу генеральное консульство Белоруссии в Санкт-Петербурге, в конце сентября правительство РФ одобрило создание генконсульства в Екатеринбурге.

Отделения посольства Белоруссии работают в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.