Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов

Матеуш Моравецкий отметил намерение "создать стабильное правительство, которое поведет страну через трудные времена""

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов на состоявшихся в стране парламентских выборах.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он получить от президента мандат на создание кабмина, политик ответил, что "так, вероятнее всего, и будет". По словам Моравецкого, "такова политическая традиция в Польше" - поручать формирование правительства победившей партии.

"Мы постараемся создать стабильное правительство, которое поведет страну через трудные времена", - указал премьер, признав, что в период правления партия власти столкнулась со сложными проблемами, в том числе коронавирусом, конфликтом на Украине и энергетическим кризисом, но все же одержала третью подряд победу на выборах.