15 октября, 19:59
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Израильская армия заявила, что в течение дня нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильская армия в течение дня нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа, в ходе операции уничтожен один из командиров радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители, вертолеты и самолеты Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары примерно по 250 целям главным образом на севере сектора Газа", - говорится в заявлении.

"На основании точных разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид", - отметили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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