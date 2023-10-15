Рим не исключил отзыва итальянского контингента из Ливана в случае угроз безопасности

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что его страна работает над недопущением расширения конфликта и обеспечением эвакуации палестинцев

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не исключил отзыва итальянского контингента из Ливана в случае явных угроз безопасности. Как он отметил, попадание ракеты в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) не рассматривается как атака на миротворцев.

"Мы координируем все действия с ООН, и оцениваем ситуацию от часа к часу. Пока база миссии не является целью [для нанесения ударов]. Но если не будет должных условий для нашего контингента, мы примем те же меры, что и в Иерихоне (на Западном берегу реки Иордан, откуда вернулись итальянские карабинеры - прим. ТАСС)", - приводит слова министра ANSA.

Он считает, что расширение палестино-израильского конфликта вполне реально с участием "Ирана, который подливает бензин в огонь". Итальянский министр также отметил, что Рим работает над недопущением расширения конфликта и обеспечением эвакуации палестинцев.

Одна из ракет, выпущенных из зоны палестино-израильского конфликта, упала в воскресенье на территории штаба ВСООНЛ в Эн-Накуре. В составе миссии находятся около 1 тыс. итальянских военнослужащих. В результате взрыва никто не пострадал, база не была целью обстрела. По сведениям военных источников, ракету выпустили боевики шиитской организации "Хезболлах" с территории Ливана. Армия обороны Израиля возобновила удары по ее объектам.