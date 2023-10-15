Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

Газета The Times of Israel пишет, что если президент США согласится, то станет первым иностранным лидером, который посетит еврейское государство после эскалации конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на помощника главы израильского правительства.

Как отмечает издание, если американский президент согласится, то станет первым иностранным лидером, который посетит еврейское государство после эскалации конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.